Калининградцев приглашают на субботник на острове Канта

. Фото: пресс-служба Кафедрального собора.

В Калининграде на острове Канта пройдет большой субботник 12 ноября. На традиционную акцию по уборке, которая начнется в 12:00, организаторы приглашают всех желающих.

- Синоптики обещают сухую солнечную погоду, мы – музыку среди деревьев и хорошую компанию, - говорят организаторы.

Для участия в субботнике нужно оставить заявку на сайте Кафедрального собора в разделе «Новости». Инвентарь и перчатки рекомендуют по возможности приносить с собой.

Каждого, кто придет на субботник, пригласят на концерт во Всемирный день философии 17 ноября. Волонтеров ждет «Музыка бесконечности» в исполнении заслуженного артиста России Михаила Аркадьева (фортепиано), Гайка Казазяна (скрипка), Александра Рамма (виолончель), Александра Добролюбова (литавры, колокольчики), титулярных органистов Кафедрального собора Евгения Авраменко и Мансура Юсупова.