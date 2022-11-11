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НовостиПроисшествия11 ноября 2022 5:44

Под Калининградом горела баня

Пожар был вовремя ликвидирован, пострадавших среди людей нет
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

Не успели начаться сутки 11 ноября, как в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Вишневой садового товарищества «Вишенка», что в поселке Ласкино Гурьевского муниципального округа.

Когда расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-3 и ПСЧ-4 в составе 15 человек на 3 машинах прибыли по названному адресу, обнаружилось, что горит крыша одноэтажной кирпичной бани размерами 8х6 метров. Кроме того, огонь успел охватить две деревянные пристройки на общей площади 45 «квадратов».

В итоге возгорание было ликвидировано, обошлось без пострадавших. Причина пожара выясняется.