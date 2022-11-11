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НовостиЗвезды11 ноября 2022 6:38

Работу юной калининградской художницы выставят в Юсуповском дворце

Анастасия Яровая проиллюстрировала повесть достоевского в необычной технике гравюры на картоне
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

Организаторы Всероссийской культурно-просветительской акции «УНИКУМ» подвели итоги конкурса юных художников на тему «Великие имена в истории России». Калининградскую область в нем представляли 6 человек, выступивших в номинациях «Изобразительное искусство» и «Декоративно-прикладное искусство». Об этом сообщает пресс-служба Мэрии Калининграда.

В числе победителей оказалась 10-летняя Анастасия Яровая из детской музыкальной школы имени Гофмана, обучающаяся по направлению «Изобразительное искусство». Ее работа, выполненная в необычной технике гравюры на картоне, иллюстрирует известное произведение Достоевского «Белые ночи».

Теперь работа Анастасии будет представлена на специально организованной в стенах Конюшенного флигеля Юсуповского дворца Санкт-Петербурга выставке в рамках очного этапа конкурса 25-28 ноября.