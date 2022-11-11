Власти насчитали более 180 выпусков в реку Лесную и Гагаринский ручей в Калининграде

В Калининграде насчитывается 89 выпусков в реку Лесную (и её приток канал Л-2), почти половина из которых не нанесена на дежурный план города. Есть подозрения, что далеко не все они отводят исключительно дождевые воды, сообщает пресс-служба мэрии. В ручей Гагаринский впадает 97 выпусков, при этом, владельцы половины из них официально никому не известны.

«Предположительно с нарушением природоохранного законодательства ведут свою деятельность как производственные предприятия и управляющие компании многоквартирных домов, так и владельцы ИЖД и строений в СНТ», - заявили в администрации Калининграда.

Сейчас власти составляют график тампонирования всех незаконных выпусков в эти водоемы.