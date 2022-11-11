В Калининградском зоопарке фламинго отловили и переселили в зимний павильон

. Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.

В Калининградском зоопарке занялись переселением розовых фламинго в зимний павильон. Птиц отловили, взвесили, дали им необходимые препараты, осмотрели и перевели в теплое крытое помещение. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

«Каждую осень сотрудники секции «Австралийский континент» купаются в пруду. Переселение шести птиц занимает у них порядка 40 минут», - сообщили в зоопарке.

До апреля увидеть фламинго можно в Доме птиц.

«Если повезет, застанете приготовление для них удивительного розово-красного коктейля из красной рыбы, кальмаров, креветок, мясного фарша, свеклы, красного перца, моркови и гамаруса», - отметили в зоопарке.