В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 11 ноября нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В пятницу, 11 ноября, в Калининграде в течение дня отключено электричество в домах на 20 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 20 часов света не будет на следующих улицах:

ул. Подп. Емельянова, 151, 156 (школа № 26), 164, 170, 170а, 172-178,

ул. Одесская, 1-25, 2-26, 33-37,

ул. Мичурина, 1, 5-7, 2-16, 13-19, 19а.

ул. Мечникова, 1-19, 2-4, 8-22, 23,

ул. Измаильская, 1-23, 1а, 2-24.

ул. Краснопресненская. 2-28,

ул. Семипалатинская, 1а, 2-4, 5-7, 13, 17

ул. Батальная, 1, 1а, 5-9, 6,

ул. Машиностроительная, 2,

ул. Белгородская, 8-30, 22б,

ул. Аллея Смелых, 31, 41-45а, 56-72, 72а,

ул. Мукомольная, 1-57, 2-18,

ул. Черниговская, 2, 4,

ул. Щорса, 4, 4б, 5-9, 6а, 10-16, 16а, 17, 19,

ул. Красная, 49-61, 69-73, 70, 76-86

ул. Лейт. Яналова, 33, 35,

ул. Чекистов, 58-120, 109, 113-141,

ул. Каштановая аллея, 158-172,174(д/сад № 20),

ул. Авторемонтная, 1-9,

ул. Ген.-лейт. Захарова, 15-33, 20-38,

ул. Каштановая аллея, 156,

ул. Чекистов, 81а,

ул. Каштановая аллея 146.

С 9:00 до 20:00 будет отключено холодное водоснабжение на ул. Батальной, 1,6, 6а, ул. Машиностроительной, 2.