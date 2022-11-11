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НовостиОбщество11 ноября 2022 8:46

55-летняя калининградка совершила две магазинные кражи за полтора часа

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

Жительница Калининграда в течение дня совершила две кражи из супермаркетов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Одетая в зеленую одежду женщина украла продукты из супермаркета на улице Киевской. Спустя полтора часа кнопка тревожной сигнализации сработала в супермаркете на площади Калинина. Увидев кадры с записи камер видеонаблюдения, сотрудники Росгвардии установили, что к хищению товаров причастна женщина, ранее совершившая кражу в магазине на улице Киевской.

Обследуя близлежащую территорию, росгвардейцы заметили во дворе дома женщину, схожую по приметам с разыскиваемой, в ее руках был пакет.

55-летняя жительница поселка Прибрежного созналась в кражах, ее доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.