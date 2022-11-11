Власти Калининграда выделили 1,3 млн рублей на ремонт мест отдыха

Администрация Калининграда выделила 1 млн 378 тысяч на ремонт мест отдыха горожан. Соответствующая информация о проведении аукциона по выбору подрядчика опубликована на сайте госзакупок.

Власти намерены привести в порядок сквер «Мать-Россия», сквер Шиллера, сквер возле Нижнего пруда со стороны ул. Пролетарской, сквер в районе проспекта Мира - ул. Лесопарковой, сквер Памятного знака рыбакам - пионерам океанического лова, а также улицу Комсомольскую.

Все работы необходимо провести в течение 25 дней с момента подписания контракта.