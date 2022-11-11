В Калининграде хотят установить памятник философским трудам Иммануила Канта

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде запущено и обсуждается несколько проектов, связанных с популяризацией наследия философа Иммануила Канта. Одна из идей – установить памятник Канту, его трудам. Об этом пишет в своем телеграм-канале ректор БФУ имени И. Канта Александр Федоров.

«Особенно интересно выглядит идея возведения в Калининграде нового памятника философу, точнее – его главным трудам: «Критике чистого разума», «Критике практического разума», «Критике способности суждения». Эти книги оказали и продолжают оказывать колоссальное влияние на развитие гносеологии, осмысление сферы этического и эстетического», - сообщил ректор.

По его словам, «Памятник трем критикам» будет создаваться с привлечением широких слоев кантоведов.

«Он поможет сформировать новое представление о том, кто и что такое Кант для России и мира, для нас современных и для будущих поколений», - отмечает Александр Федоров.

Где планируют установить памятник, не сообщается.