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НовостиОбщество11 ноября 2022 9:26

В Калининграде вступил в силу приговор по делу о хищении 18 млн при ремонте тубдиспансера

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде вступил в силу приговор по уголовному делу о хищении 18 млн рублей при реконструкции областного противотуберкулезного диспансера. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Напомним, руководитель строительной компании, которая занималась ремонтом, выставил счет и получил аванс в размере 21 млн рублей. Часть работ на 3 млн рублей компания выполнила, оставшиеся деньги директор фактически похитил, причинив государству ущерб в особо крупном размере

Мужчину приговорили к 5 годам лишения свободы, однако сторона защиты не согласилась с приговором суда и обжаловала его. Но в суде апелляционной инстанции приговор был оставлен без изменения и вступил в законную силу.