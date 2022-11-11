В Калининграде вступил в силу приговор по делу о хищении 18 млн при ремонте тубдиспансера

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде вступил в силу приговор по уголовному делу о хищении 18 млн рублей при реконструкции областного противотуберкулезного диспансера. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Напомним, руководитель строительной компании, которая занималась ремонтом, выставил счет и получил аванс в размере 21 млн рублей. Часть работ на 3 млн рублей компания выполнила, оставшиеся деньги директор фактически похитил, причинив государству ущерб в особо крупном размере

Мужчину приговорили к 5 годам лишения свободы, однако сторона защиты не согласилась с приговором суда и обжаловала его. Но в суде апелляционной инстанции приговор был оставлен без изменения и вступил в законную силу.