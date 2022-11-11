За неделю – минус 10 градусов: на Калининград идет резкое похолодание

. Фото: Александр Подгорчук

Аномально теплая погода продержится в Калининграде до конца нынешней недели. Станет даже немного теплее: в пятницу ожидается +13 градусов, в субботу – до +14, в воскресенье будет +12.

По прогнозу Гидрометцентра России, падение температуры начнется в понедельник, после чего темпы похолодания вырастут.

Предварительный прогноз дневных температур выглядит так:

понедельник +11;

вторник +9...+10;

среда +6...+7;

четверг +2...+4;

пятница +3.

В конце недели синоптики ждут ночные заморозки с температурой до -2...-4. Таким образом, всего за неделю разница температур достигнет 10 градусов!