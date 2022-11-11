«Карамелизация» фасадов: В Советске отремонтировали еще одну старую хрущевку

. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

В Советске завершили капитальный ремонт очередного дома постройки времен СССР. На этот раз Фонд капремонта Калининградской области работал с жилым домом на улице Ломоносова.

«Трансформация типовой панельки в стиле функционализм с элементами кирпичного экспрессионизма и ар-деко 20-30-х г. ХХ века. Вентилируемый фасад на подсистеме с утеплителем. Надежно и энергоэффективно», - сообщили в фонде, выложив фотографии преобразованного дома.

Отмечается, что «карамелизация» фасадов хрущевки сделана за счет субсидии губернатора.

У дома также отремонтировали кровлю, в планах привести в порядок инженерные сети.

Ранее губернатор говорил о планах преобразовывать внешний вид жилых зданий в Советске.

- Какие-то советские дома будут стилизовать, где это уместно. Где-то стилизация под баухаус, где-то «карамелизация» по примеру Ленинского проспекта в Калининграде. Подходы разные, - говорил глава региона.