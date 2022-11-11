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НовостиОбщество11 ноября 2022 11:40

Руководитель «Чистоты»: Дрова, собранные на субботнике, никто из калининградцев не забрал

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Калининградцам оказался не нужен валежник, который был собран на городском субботнике. Дрова лежали несколько дней, но их никто не забрал. Об этом директор предприятия «Чистота» Юрий Егоров рассказал в передаче «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда».

- Призыв забирать валежник был везде, в соцсетях. Мы напилили специально, чтобы можно было забрать на дрова. Но, к сожалению, никто не забрал, и нам в понедельник пришлось эти участки очистить. Получилось, что люди вроде и за были, и просили, но, когда мы сделали, никто не забрал ни в субботу, ни в воскресенье. Я думал, что это примут на ура, что люди будут забирать. Но нет, к сожалению, - разочарованно сказал Юрий Егоров.

По его словам, весь собранный валежник отдали в утилизацию.