Алиханов пригласил детей бесплатно заниматься КУДО на стадионе «Калининград»

Стадион «Калининград» приглашает мальчиков и девочек от 10 до 16 лет на занятия в спортивную школу КУДО. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Антон Алиханов. По словам главы региона, занятия проводятся на бесплатной основе.

«Кудо - современное полноконтактное боевое единоборство, созданное в 1981 году мастером восточных единоборств Адзумой Такаси на основе его знаний о карате кёкусинкай, борьбе дзюдо, тайском боксе. В настоящий момент кудо — это динамично развивающийся вид спорта, признанный в Российской Федерации и других странах мира, включающий в себя элементы и технические приемы из арсенала карате, дзюдо, английского и тайского бокса, а также других видов боевых единоборств», - отметил калининградский губернатор.

Все подробности можно узнать по телефону у тренера + 7 911 473-78-03 или в группе.