Коронавирус за сутки выявили в 17 городах Калининградской области

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За сутки в Калининградской области было выявлено 53 случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 17 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 22 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 1,

Озерский городской округ – 7,

Балтийский городской округ – 1,

Гвардейский городской округ - 2,

Полесский городской округ – 1,

Гурьевский городской округ - 1,

Гусевский городской округ – 5,

Светловский городской округ – 1,

Зеленоградский городской округ – 1,

Светлогорский городской округ – 2,

Краснознаменский городской округ – 3,

Советский городской округ - 1,

Мамоновский городской округ – 1,

Черняховский городской округ – 2,

Неманский городской округ – 2.