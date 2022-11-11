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НовостиОбщество11 ноября 2022 12:15

Калининградца будут судить за убийство 14-летней давности

Виктор Сергеев
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Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

В Калининграде завершено расследование уголовного дела об убийстве, которое произошло в 2008 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

По версии следствия, в ночь на 16 июня в ночном заведении в Малом переулке 41-летний мужчина нанес не менее 13 ударов ножом 37-летнему посетителю. От полученных ранений мужчина спустя некоторое время скончался. По данным следствия, конфликт между мужчинами произошел из-за того, что обвиняемый оскорбил девушку, с которой погибший познакомился в этот вечер в кафе.

Сразу же после совершения преступления поножовщик скрылся в Польше. Впоследствии мужчина был объявлен в международный розыск

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.