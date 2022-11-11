В Большом этнографическом диктанте приняли участие свыше 41 тысяч калининградцев

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Большом этнографическом диктанте приняли участие свыше 41 345 жителей Калининградской области. Из них офлайн – 2 230, онлайн – 39 115 человек, сообщает пресс-служба регионального правительства. Это почти в два раза больше по сравнению с показателями прошлого года.

Всего в Россис с 3 по 8 ноября свой уровень этнографической грамотности проверили более 4 миллионов человек из 89 регионов Российской Федерации и 184 зарубежных стран.

Дети в возрасте до 16 лет отвечали на 20 общефедеральных вопросов, участники старше 16 лет — на 30 вопросов. У участников была возможность написать диктант на русском, английском и испанском языках.