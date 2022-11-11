За 3 года в Калининградскую область переехали более 160 медиков

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

За три года в Калининградскую область по программе переселения соотечественников переехали 169 медработников . Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства социальной политики.

Всего более чем за 15 лет реализации госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению граждан, проживающих за рубежом, в Калининградскую область переехали 53,6 тысячи человек.

В министерстве отметили, что 67 процентов соотечественников находят постоянную работу в течение первого года после переезда. Наличие профессионального образования, квалификации и опыта работы по специальности, востребованной на региональном рынке труда, – основные критерии отбора для участия в программе.