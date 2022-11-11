Московский «Локомотив» помог отремонтировать две футбольные площадки в области

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Совместный проект ФК «Локомотив» и РЖД помог отремонтировать футбольные площадки в Зеленоградском и Черняховском районах. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В Зеленоградске произвели в порядок площадку во дворе домов на улице Крылова. Там появился современный синтетический всепогодный газон. Аналогичное сооружение отремонтировали и для детей посёлка Привольное в 15 километрах от Черняховска.

«И тот, и другой объект доступны для всех жителей и гостей этих населенных пунктов, что улучшит их возможности для систематических занятий физкультурой и спортом.