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НовостиОбщество11 ноября 2022 14:16

На ул. Крылова в Калининграде временно ограничат движение

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации
Виктор Сергеев

На улице Крылова в Калининграде из-за работ по перекладке распределительных газопроводов низкого давления временно ограничат движение. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 21 ноября по 12 декабря движение будет перекрыто на участке дороги от дома № 8 до пер. Крылова.

С 13 декабря до 13 января 2023 года движение ограничат на участке дороги по пер. Крылова в районе дома № 3А.

До начала производства работ будут установлены ограждения и дорожные знаки согласно утвержденному проекту организации дорожного движения.