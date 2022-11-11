Калининградцев приглашают бесплатно проверить уровень сахара в крови

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В Калининграде в понедельник, 14 ноября, можно будет бесплатно проверить уровень сахара в крови. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На пл. Победы ( четная сторона тротуара ул. Проф. Баранова) будет работать мобильный центр здоровья Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Все желающие 10 до 14 часов смогут бесплатно сдать кровь на анализ в мобильном центре здоровья Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.