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НовостиОбщество11 ноября 2022 14:23

Калининградцев приглашают бесплатно проверить уровень сахара в крови

Виктор Сергеев
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Фото: Архив "КП"

В Калининграде в понедельник, 14 ноября, можно будет бесплатно проверить уровень сахара в крови. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На пл. Победы ( четная сторона тротуара ул. Проф. Баранова) будет работать мобильный центр здоровья Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Все желающие 10 до 14 часов смогут бесплатно сдать кровь на анализ в мобильном центре здоровья Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.