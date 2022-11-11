Елена Дятлова рассказала, сколько денег из бюджета потратят на оплату за детсады семьям мобилизованных

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова 11 ноября подписала постановление о том, что дети мобилизованных будут с 1 ноября освобождены от родительской платы за детский сад. Об этом она сообщила во время выезда 11 ноября, отметив, что деньги в бюджете на это есть.

- Мамам, которые водят деток в детский сад, нужно будет написать заявление и к заявлению приложить копию справки, которая была выдана военкоматом. Также нужно будет предъявить оригинал. Мы освободим от родительской платы, - сказала Елена Дятлова.

Она отметила, что на это «денежные средства в бюджете есть».

- В этом году это будет 1.8 млн рублей. В следующем году это будет порядка 27 млн рублей. Денежные средства в проекте бюджета, который будет проходить публичные слушания, уже предусмотрены, - говорит сити-менеджер. – Это история будет продолжаться до тех пор, пока наши жители города Калининграда, мобилизованные по указу президента, несут воинскую службу.