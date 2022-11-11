Кирху памяти королевы Луизы в Калининграде предлагают перекрасить в темный цвет

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде изменения ждут кирху памяти королевы Луизы, расположенную в Центральном парке. Памятник хотят привести к историческому виду, перекрасить и изменить цвет кровли. Об этом говорится на сайте областного правительства.

«По результатам историко-архивных и библиографических исследований, а также колористического анализа специалисты рекомендуют восстановить цвет фасада и кровли кирхи в историческом виде – темный цвет фасада, декоративный угловой руст из гидропесчаника, покрытие кровли из листов графитового цвета», - говорится на сайте.

В ходе реконструкции кирхи в 1970-е годы внешний облик культовой постройки был восстановлен частично. Колористические решения фасада и кровли, а они являются важной частью внешнего облика памятника, подверглись значительным изменениям.

Концепция ремонта старинной кирхи внесена в повестку первого заседания научно-методического совета, воссозданного при Службе госохраны объектов культурного наследия. Руководитель службы Евгений Маслов предполагает, что этот вопрос станет одним из дискуссионных.

- После разговора с проектировщиками и очередного, теперь уже вдумчивого, вооруженного новыми знаниями, осмотра кирхи заново открыли для себя этот памятник истории и культуры. Вот уж где симфонично соединились уникальность истории и культуры. Обо всем этом поговорим на совете», - сказал 11 ноября Евгений Маслов.

Мемориальная кирха в память о королеве Луизе-Августе-Вильгельмине-Амалии (1776-1810) возведена в 1899-1901 годах в пригороде Кенигсберга – Миттельхуфен.

С 2007 года здание внесено в реестр объектов культурного наследия регионального значения.