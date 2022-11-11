Мусороперерабатывающий комплекс, который появится близ поселка Корнево в Багратионовском районе уже называют уникальным для региона. Его строительство позволит снизить захоронение отходов в два раза. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Отмечается, что комплекс будет обслуживать западную часть области – Калининград и часть муниципалитетов с общим населением свыше 660 тысяч человек. - Все поступившие на объект сто процентов отходов будут переработаны, а пятьдесят процентов из них – направлены на утилизацию, в том числе на компостирование и переработку вторсырья организациям-переработчикам, - говорит министр природных ресурсов и экологии региона Олег Ступин. В администрации муниципалитета уже провели общественные слушания, в ходе которых были представлены предварительные материалы оценки воздействия комплекса на окружающую среду. Комплекс мощностью 350 тысяч тонн должен появиться у Корнево до конца 2024 года.