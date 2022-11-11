В Калининградской области усилят исследования, чтобы не допустить заражения птичьим гриппом

. Фото: Правительство Калининградской области

Вопросы обеспечения эпизоотического благополучия обсудили в правительстве области – в регионе побывал заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов. В прошедшем 11 ноября совещании приняли участие губернатор Антон Алиханов, представители Минприроды России, Россельхознадзора, органов исполнительной власти.

Как отмечает пресс-служба правительства со ссылкой на замминистра, активная господдержка и инвестиционная привлекательность АПК Калининградской области позволила достичь высокого уровня самообеспеченности продовольствием, в том числе продукцией животноводства.

Как было отмечено на заседании, территория региона подвержена эпизоотическим угрозам по АЧС и гриппу птиц со стороны сопредельных государств. Власти видят необходимость усилить мониторинговые исследования, которые ветслужба должна использовать в качестве приоритетного инструмента профилактики заноса гриппа птиц на территорию региона.

Максим Увайдов отметил важность координации всех заинтересованных ведомств в вопросах, связанных с реализацией животноводческого потенциала субъекта, в том числе обеспечением ветеринарного благополучия.