В Калининграде стартовали всероссийские соревнования по рукопашному бою

Всероссийские соревнования по рукопашному бою, который стартовали в Калининграде, посвящены памяти мастера спорта России, старшего лейтенанта полиции Олега Бутейко.

Состязания проходят до 13 ноября в ДС «Юность». Как рассказали в пресс-службе администрации города, участвуют юноши и девушки 12–13, 14–15, 16–17 лет, юниоры и юниорки 19–21 год, допускаются и иностранные спортсмены (вне официального зачета).

Организаторы отметили, что в этом году соревнованиям 18 лет. Сегодня это один из старейших, известнейших и наиболее почитаемых спортивных стартов по рукопашному бою.

- На данный момент участие предварительно подтвердили спортивные команды из 23 регионов России. От Калининградской области планируется заявить более 120 ведущих спортсменов, - сообщают организаторы.

Программа соревнований здесь.