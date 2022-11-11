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НовостиОбщество11 ноября 2022 18:00

Калининградцев приглашают на субботник в старинный замок Лабиау

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: организация «Хранители руин».

В орденском замке Лабиау в Полесске 12 ноября состоится субботник, который устраивает волонтерская организация «Хранители руин». По традиции к участию приглашают всех желающих.

Сбор у ворот замка Лабиау в 10:00. Инвентарем и перчатками волонтеров обеспечат, будет и горячее питание.

Специально для волонтеров после работы состоится интересная экскурсия по объекту.

«Средневековый замок сейчас производит удручающее впечатление — но зато крепость сохранила основной периметр древних стен и замкнутый внутренний двор, из-под старой штукатурки видна кирпичная орденская кладка, а под флигелями уцелели старые подвалы со сводами. Восстановить замок в былом облике мы не можем, но привести в порядок территорию и окружить заботой древние стены нам точно по силам!», - рассказали организаторы.

Субботник согласован с РПЦ и проводится при поддержке администрации города Полесска.