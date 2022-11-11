Семьи мобилизованных из Зеленоградского района обеспечили дровами на зиму

. Фото: Администрация Зеленоградска

17 семей мобилизованных жителей Зеленоградского муниципального округа обеспечили дровами. На это было выделено 132 тысячи рублей.

Как сообщает администрацией Зеленоградского округа, колотые дрова бесплатно доставлены в 15 поселков: Логвино, Алексино, Павлинино, Шумное, Ягодное, Обухово, Луговское, Орехово, Кумачево, Красноторовку, Романово, Куликово, Коврово, Кострово, Дубровку.

«Все заявки от семей мобилизованных граждан на поставку дров выполнены, администрация приступила к поставке угля семьям мобилизованных граждан», - отчитались местные власти.

Ранее сообщалось, что семьям мобилизованных жителей Гурьевского района подарили дрова.