В Зеленоградске высадят более 6 тысяч тюльпанов и крокусов

. Фото: Администрация Зеленоградска

Более 6 тысяч тюльпанов, гиацинтов и крокусов высадят в Зеленоградске. Сажать луковичные цветы уже начали.

«Весной зеленоградские клумбы украсят тюльпаны махровых сортов Pamplona, Columbus, крокусы и гиацинты», - рассказали в администрации Зеленоградска.

Накануне в районе улицы Окружной, Ленина, Вокзальной площади и в сквере Котофейня было высажено 3800 луковиц. Всего планируется высадить 6,5 тысяч луковичных растений.

Специалисты отметили, что перед посадкой все луковицы обрабатываются бактерицидным средством для лучшей сохранности.