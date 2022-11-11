В Калининграде открылся детский литературно-театральный фестиваль имени Достоевского

.
Фото: Калининградская епархия
В Калининграде 11 ноября отметили день рождения писателя Федора Достоевского, торжественное мероприятие провели у памятника классику литературы в сквере на пересечении улиц Грекова и Носова.
Участниками мероприятия стали школьники и педагоги Калининградской области. Как сообщает пресс-служба Калининградской епархии, гостьей мероприятия стала Татьяна Марищин,
заместитель министра образования.
Она сообщила об открытии литературно-театрального фестиваля детского творчества имени Достоевского, который завершится спектаклями и награждением творческих коллективов 8 декабря в театре кукол.
В рамках открытия фестиваля школьники выступили в формате публичных чтений с отрывками из произведений Достоевского: «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток» и «Братья Карамазовы».
У памятника заупокойное богослужение совершил архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим.