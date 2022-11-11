Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 ноября 2022 18:36

В Калининграде открылся детский литературно-театральный фестиваль имени Достоевского

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
.

.

Фото: Калининградская епархия

В Калининграде 11 ноября отметили день рождения писателя Федора Достоевского, торжественное мероприятие провели у памятника классику литературы в сквере на пересечении улиц Грекова и Носова.

Участниками мероприятия стали школьники и педагоги Калининградской области. Как сообщает пресс-служба Калининградской епархии, гостьей мероприятия стала Татьяна Марищин,

заместитель министра образования.

Она сообщила об открытии литературно-театрального фестиваля детского творчества имени Достоевского, который завершится спектаклями и награждением творческих коллективов 8 декабря в театре кукол.

В рамках открытия фестиваля школьники выступили в формате публичных чтений с отрывками из произведений Достоевского: «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток» и «Братья Карамазовы».

У памятника заупокойное богослужение совершил архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим.