В Калининграде открылся детский литературно-театральный фестиваль имени Достоевского

. Фото: Калининградская епархия

В Калининграде 11 ноября отметили день рождения писателя Федора Достоевского, торжественное мероприятие провели у памятника классику литературы в сквере на пересечении улиц Грекова и Носова.

Участниками мероприятия стали школьники и педагоги Калининградской области. Как сообщает пресс-служба Калининградской епархии, гостьей мероприятия стала Татьяна Марищин,

заместитель министра образования.

Она сообщила об открытии литературно-театрального фестиваля детского творчества имени Достоевского, который завершится спектаклями и награждением творческих коллективов 8 декабря в театре кукол.

В рамках открытия фестиваля школьники выступили в формате публичных чтений с отрывками из произведений Достоевского: «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток» и «Братья Карамазовы».

У памятника заупокойное богослужение совершил архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим.