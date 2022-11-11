Елена Дятлова подала документы на конкурс на должность главы администрации Калининграда

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Действующая глава администрации Калининграда подалась на конкурс на должность сити-менеджера. Об этом Елена Дятлова сообщила на своей страничке в «ВКонтакте».

«Подала документы для участия в конкурсе на замещение должности главы администрации Калининграда. Как и положено в соответствии с правилами конкурса, вместе с пакетом документов представила свою программу развития города на ближайшие годы», - написала глава.

Она отметила, что начала готовиться к собеседованию с конкурсной комиссией, которое состоится 29 ноября.

«Я представлю свою программу и отвечу на вопросы. А там уже как решит сначала конкурсная комиссия и потом депутаты Городского Совета Калининграда, которые с помощью голосования должны будут принять окончательное решение», - написала Елена Дятлова.

Полномочия Елены Дятловой истекают этой осенью. Ранее она говорила, что хочет продолжить работу на месте главы администрации.