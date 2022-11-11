Власти направят 5,8 млрд рублей на программу льготного финансирования инвестпроектов в Калининградской области

С 14 ноября региональный центр «Мой бизнес» начнет прием заявок на льготное финансирование инвестиционных проектов. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил губернатор Антон Алиханов.

Он рассказал, что новая программа позволяет предпринимателям получить займы в сумме до 300 млн рублей под 2% годовых сроком на 7 лет. Финансирование предоставляется на создание новых проектов в различных отраслях. Также средства можно использовать на модернизацию и развитие действующих предприятий.

«На эти цели направляем 5,8 млрд рублей, из которых 5,5 млрд составляют средства федеральной субсидии, полученной в этом году через госпрограмму «Социально-экономическое развитие Калининградской области», - сообщил глава региона.

Губернатор сказал, что новая программа является самой крупной, беспрецедентной по объему финансирования.

«Такую масштабную по меркам региона поддержку Калининградская область получает благодаря решению Президента России: параметры программы обсуждались с Владимиром Владимировичем во время его визита в Калининград в сентябре этого года», - сообщил Антон Алиханов.

Информацию об условиях программы можно найти на сайте Центра «Мой бизнес».