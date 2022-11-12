В Гвардейске ночью сгорел частный дом, спасены 4 человека

Пожар случился в ночь на субботу, 12 ноября в Гвардейске. На часах было 02:45, когда поступило сообщение о возгорании на улице Советской. Огнем был объят одноэтажный кирпичный дом с мансардой довоенной постройки.

На место оперативно выехали пожарные. Всего в ликвидации пожара участвовали более 30 человек пожарно-спасательных частей и 6 единиц техники.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, были спасены 4 человека, в том числе двое детей.

Дом серьезно пострадал, сгорела и была разобрана кровля на площади 80 квадратных метров, прогорело перекрытие между этажами.