Ученые БФУ: Клещи из парка «Виштынецкий» переносят пятнистую лихорадку

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Ученые БФУ им. И. Канта выяснили, что клещи на территории природного парка «Виштынецкий» являются переносчиками бактерий болезни Лайма, гранулоцитарного анаплазмоза человека и пятнистых лихорадок.

Об этом сообщает пресс-служба университета.

- Выявление видового состава патогенных агентов облегчает сотрудникам здравоохранения диагностику заболеваний и их лечение, в том числе их стертых форм. Парк «Виштынецкий» посещается туристами со всей России, в том числе и из регионов, где природноочаговые заболевания, характерные для Калининградской области не встречаются, - говорит Евгений Волчев, аспирант второго года обучения Высшей школы живых систем БФУ им. И. Канта.

По его словам, результаты исследования помогут не только медикам других регионов, но и туристам, которые будут знать о потенциальной опасности.

Отмечается, что исследование ученых БФУ является одним из этапов многолетней комплексной работы, проводимой на всей территории Калининградской области.