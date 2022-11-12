В Балтийске неизвестные расстреляли почтового голубя, он выжил

. Фото: «Биосфера Балтики».

В Балтийске неизвестные стреляли в голубя из пневматической винтовки. Птица выжила и была спасена неравнодушными. Голубя доставили в Калининград в организацию «Биосфера Балтики», которая занимается спасением и реабилитацией диких животных.

«Очередная жертва человека с воздушкой. Красивая белая спортивная голубка», - рассказывает руководитель «Биосферы Балтики» Юлия Садовская.

Голубке предстоит сделать рентген-исследование.

«Если пулька в теле, мы попробуем ее аккуратно достать через тот «кармашек», который есть», - сказала Юлия Садовская.