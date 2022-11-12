Власти через суд изъяли у собственника усадьбу-памятник Заукенхоф в Озерском районе

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Власти по решению суда изъяли у собственника усадьбу Заукенхоф, расположенную в поселке Лужки Озерского района. Об этом сообщил руководитель Службы охраны объектов культурного наследия Калининградской области Евгений Маслов.

Как стало известно, еще в 2015 году ООО «Почемучка» приобрело историческую усадьбу, которая ранее находилась в муниципальной собственности. За какие деньги продали здание, не говорится. Спустя два года Служба охраны проверила соблюдение владельцем здания условий охранного обязательства и выявили факт бездействия. Собственнику выдали предписание, составили протокол об административном правонарушении и направили материалы проверки в суд, который признал «Почемучку» виновным в нарушении требований охранного законодательства.

Решение суда исполнено не было, собственник ничего не делал с памятником, усадьба продолжала разрушаться. В 2022 году Служба вынуждена была обратиться в суд с иском об изъятии усадьбы у собственника.

Как рассказал Евгений Маслов, теперь здание будет выкуплено в государственную или муниципальную собственность, или же продано с публичных торгов.

«Со способом исполнения судебного решения определимся позднее, дождемся вступления решения суда в законную силу», - заключил руководитель Службы охраны памятников.