В музее Багратионовска открылась выставка старинных почтовых открыток с рисунками уроженки Прейсиш-Эйлау

. Фото: Багратионовский музей истории края

В краеведческом музее Багратионовска открылась выставка, посвященная творчеству художницы Катарины Кляйн, родившейся в 1861 году в Прейсиш-Эйлау.

«Время и обстоятельства почти не сохранили до настоящего времени оригинальных работ Кляйн, о ее творчестве рассказывают сегодня почтовые карточки, украшенные ее рисунками», - говорят в музее.

Музей Багратионовска обладает масштабным (более 1100 единиц хранения) собранием почтовых карточек начала XX века с рисунками Кляйн. Кроме открыток в музейном собрании есть цветные литографии начала XX века, гобелены, вышивки, даже серии карманных календариков и кристальные мозаики с рисунками Кляйн.

Отмечается, что для новой выставки музей приобрел специальное оборудование, обеспечивающее безопасность музейных предметов из бумаги при экспонировании.