В Калининграде мужчина избил молотком бывшего мужа своей девушки

Инцидент случился в Калининграде на улице Маточкина, где возник конфликт между двумя мужчинами 31 и 33 лет. Один из них схватил деревянный молоток и избил им соперника.

Как выяснили полицейские, прибывшие на место, мужчина сорвал злость на бывшего мужа своей сожительницы.

По данным пресс-службы регионального УМВД, после оппонента злоумышленник переключил внимание на его машину. Молотком он повредил автомобиль «Audi A6», причинив ущерб в размере 150 000 рублей.

Теперь расследуются два уголовных дела в отношении 33-летнего ревнивца.