Пьяный житель Гусева разбил окно в Калининграде и убегал от Росгвардии

Инцидент случился в Калининграде на улице Судостроительной около 9 вечера. Там нетрезвый мужчина камнем разбил окно в частном доме на первом этаже и убежал.

Информацию об этом получил наряд вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования. Сотрудники Росгвардии принялись осматривать близлежащие улицы и, как оказалось, не зря.

«Спустя непродолжительное время росгвардейцы увидели мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым хулиганом. Заметив патрульный автомобиль Росгвардии, 43-летний гражданин попытался скрыться, но был задержан», - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Хулиган, которым оказался житель Гусева, был доставлен в отдел полиции.