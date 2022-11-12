В Гвардейском районе задержали мужчину, который выращивал марихуану

Больше 300 грамм марихуаны полицейские обнаружили в хозяйственной постройке на приусадебном участке жителя поселка Заречье Гвардейского района.

Ранее сотрудникам госнаркоконтроля поступила оперативная информация о том, что 37-летний мужчина может быть причастен к незаконному обороту наркотиков.

«В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий сведения подтвердились. По словам фигуранта, изъятое он хранил для личного потребления. Коноплю подозреваемый выращивал там же, в хозпостройке», - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Возбуждено уголовное дело. Нарушителю закона грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.