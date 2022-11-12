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НовостиПроисшествия12 ноября 2022 11:29

В ГИБДД рассказали о ДТП с перевернувшимся грузовиком в Гурьевском районе

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: УГИБДД Калининградской области

В Гурьевском районе случилось ДТП, в результате которого опрокинулся большегрузный автомобиль.

По данным пресс-службы региональной ГИБДД, дорожное происшествие случилось на 8-м километре дороги «Калининград - Зеленоградск».

«57-летний водитель, управляя автомобилем марки «Мерседес», двигаясь со стороны Калининграда в направлении Зеленоградска, на левостороннем закруглении не справился с управлением», - говорится в сообщении ГИБДД.

Автомобиль опрокинулся, завалился на бок и наехал на дорожное ограждение. В результате ДТП водитель госпитализирован.