В ГИБДД рассказали о ДТП с перевернувшимся грузовиком в Гурьевском районе

. Фото: УГИБДД Калининградской области

В Гурьевском районе случилось ДТП, в результате которого опрокинулся большегрузный автомобиль.

По данным пресс-службы региональной ГИБДД, дорожное происшествие случилось на 8-м километре дороги «Калининград - Зеленоградск».

«57-летний водитель, управляя автомобилем марки «Мерседес», двигаясь со стороны Калининграда в направлении Зеленоградска, на левостороннем закруглении не справился с управлением», - говорится в сообщении ГИБДД.

Автомобиль опрокинулся, завалился на бок и наехал на дорожное ограждение. В результате ДТП водитель госпитализирован.