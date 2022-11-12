В Калининграде впервые сформирован детский симфонический оркестр, он даст бесплатный концерт

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В состав детско-юношеского симфонического оркестра Калининградской области, который впервые сформирован в регионе, вошли 30 юных музыкантов. Художественным руководителем и дирижером выступает Михаил Кирхгофф.

Все ребята в оркестре – воспитанники детских школ искусств, музыкальных школ из Калининграда, Зеленоградска, Советска, Пионерского, а также обучающиеся в филиале ЦМШ «Балтийский».

- Мы активно репетируем, как вместе, так и по группам. Репетиции проходят в творческой и веселой атмосфере, и у детей, у меня есть уверенность, что все получится, – говорит Михаил Кирхгофф.

Оркестр был сформирован в рамках проекта «Учитель. Ученик. Оркестр» Образовательно-методического Центра.

Как сообщает пресс-служба Образовательно-методического Центра, свой первый концерт оркестр сыграет 20 ноября на сцене Калининградского областного музыкального колледжа имени Рахманинова (Калининград, ул. Фрунзе, 4). В программе произведения Эдварда Грига и Иоганна Себастьяна Баха. Вместе с ребятами на сцену выйдет Заслуженный артист России Владимир Слободян.

Эту концертную программу «Учитель. Ученик. Оркестр» смогут посетить все желающие, вход на мероприятие свободный, начало в 16:00.