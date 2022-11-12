В Мамоново проведут акцию по сбору донорской крови

День донора проведут в Мамоново 14 ноября. Всех желающих приглашают принять участие в сдаче крови. Акция пройдет в городском Доме культуры с 10:00 до 13:00.

Важно, чтобы у доноров отсутствовали признаки ОРВИ. При себе иметь паспорт.

Накануне сдачи крови соблюдайте специальную диету, употребляйте повышенное количество жидкости, воздержитесь от употребления алкоголя за 48 часов до процедуры, воздержитесь от употребления аспирина, анальгина и лекарств, содержащих аспирин и анальгетики, за 72 часа до процедуры, по возможности, воздержитесь от курения за час до процедуры.

За двое суток не употребляйте спиртные напитки, накануне исключите из рациона жирное, жареное, острое, копченое, молочные продукты, яйца, масло.