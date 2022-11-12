Калининградцев приглашают поучаствовать в высадке придорожной аллеи в Зеленоградском районе

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Зеленоградском районе волонтеры продолжают формировать так называемую Народную аллею. В воскресенье, 13 ноября, состоится акция по высадке деревьев, в которой могут принять участие все желающие.

Как говорится в группе «Аллеи Калининградской области» в «ВКонтакте», 13 ноября будут готовить места посадки, косить траву, копать ямы, разгружать саженцы, подвязывать и поливать высаженные деревца.

Организаторы призывают взять с собой лопаты, кувалды, ведра и большие бутылки, пироги и чай. Также можно поучаствовать в покупке саженцев и инструментов.

Место посадки: Калининградская область, Зеленоградский район, дорога А192, между поселками Романово и Рощино.

Здесь просят заполнить анкету участника.