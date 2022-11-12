Прокуратура: В пожаре в Гвардейске пострадали двое детей

. Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области

Прокуратура региона взяла на контроль установление обстоятельств пожара в жилом доме в Гвардейске, в результате которого пострадали двое детей.

По данным пресс-службы прокуратуры, в результате ночного пожара проживающие в доме госпитализированы с ожогами различной степени тяжести, в том числе двое несовершеннолетних детей в возрасте 17 и 13 лет.

Напомним, 12 ноября ночью в частном жилом доме довоенной постройки в Гвардейске, в котором проживала семья из 4 человек, произошел пожар.