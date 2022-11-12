В воинских частях Калининградской области готовятся к приему призывников

В соединениях и воинских частях армии общевойскового объединения в Калининградской области завершают подготовку к приему молодого пополнения осеннего призыва. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

Отмечается, что проверяются жилые помещения казарм, где будут размещаться призывники, а особое внимание уделяют проведению дезинфекционных мероприятий.

«По прибытии в воинские части из военных комиссариатов все призывники будут распределены в сводные учебные роты, в которых они пройдут курс начальной военной подготовки и после принятия воинской присяги будут распределены к дальнейшему месту прохождения военной службы», - отметили в пресс-службе Балтфлота.