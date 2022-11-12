Девять женщин из Калининградской области обучили по региональной программе и направили на швейное предприятие

. Фото: Правительство Калининградской области

Девять женщин из Неманского и Славского района завершили учебный курс по региональной программе поддержки занятости. Курс состоял из теоретических и практических занятий.

Освоив профессию швеи, они получили от Центра занятости населения направление на трудоустройство на швейное предприятие. Об этом сообщили в министерстве социальной политики региона.

Как сказала министр социальной политики Анжелика Майстер, самим работодателям нужны кадры, обладающие компетенциями и знаниями. Так что программа переподготовки создавалась специально под потребности швейной фабрики.

В министерстве соцполитики отметили, что на государственном портале «Работа в России» в Калининградской области сейчас представлено порядка ста вакансий в швейном производстве.

Обучение по региональной программе доступно для: безработных, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 3-летнего возраста, незанятых пенсионеров. Всем гражданам также возмещаются затраты на медицинскую комиссию, оплачивается проезд на пригородном общественном транспорте к месту обучения и обратно.

Чтобы принять участие в программе, необходимо зарегистрироваться на сайте «Работа в России». Дополнительная информация – в центре занятости населения по месту жительства.