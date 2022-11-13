Под Калининградом от огня пострадала баня

Бани в Калининградской области продолжают гореть с завидной регулярностью. Вот и 13 ноября кому-то должно было не повезти. И оказалось, что этот кто-то проживает в поселке Волочаевское Светловского городского округа. Там на улице Вишневой около часа ночи полыхнуло на чердаке одноэтажной деревянной мыльни.

К моменту прибытия расчетов пожарно-спасательных частей №№31 и 5 в составе 11 человек на 2 единицах техники площадь пожара составляла два квадратных метра. Огнеборцы отстояли остальное. Пострадавших не оказалось, причина возгорания выясняется.