Калининградец сделал соучастником кражи своего несовершеннолетнего сына

В феврале этого года водитель пассажирского автобуса, обходя салон после рейса, на одном из сидений обнаружил забытый кем-то из пассажиров кошелек. Внутри него – какая удача! - находилась банковская карта с любезно указанным кодом к ней.

Искать законного владельца кредитки (точнее, владелицу – потерпевшей оказалась пенсионерка) автобусник даже не помыслил. Больше того – сделал соучастником преступления своего несовершеннолетнего сына, которому передал якобы свою карту. Ничего не подозревавший мальчишка обналичил 56,7 тысячи рублей, которые послушно отдал довольному отцу.

Неизвестно точно, как уж объяснялся 40-летний мужчина со своим отпрыском, когда неприглядная история вскрылась, но Ленинградский районный суд Калининграда проявил к вору снисхождение.

- Подсудимый признал вину в совершении преступления, раскаялся в содеянном, возместил пенсионерке причиненный ущерб, - сообщили в облпрокуратуре. - С учетом позиции государственного обвинителя ранее не судимому мужчине было назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.