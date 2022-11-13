В Калининграде собрались юные предприниматели со всей России

В минувшую субботу, 12 ноября в Калининграде стартовал проект Росмолодежи «Фабрика предпринимательства «Твое дело», собравший 300 молодых людей из 36 регионов России.

В рамках проекта участники разработают решения бизнес-кейсов сегментов B2B (одна компания продает товар/услугу другим компаниям), B2C (компания продает товар/услугу конечному потребителю или частному лицу) и B2G (компания продает товар/услугу государственным учреждениям). По результатам девять команд (по три в каждом направлении) представят разработанные концепты решений в готовых шаблонах презентаций.